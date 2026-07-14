Фигурант дела о теракте в Оренбуржье полностью признал вину

Во вторник, 14 июля, 2-й Западный окружной военный суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела о подготовке подрыва железнодорожного состава с военной продукцией в Оренбургской области. Один из обвиняемых — Владимир Дрофа — полностью признал свою вину. Еще двое фигурантов, Алексей Щепкин и Игорь Шарнев, признали вину частично — в части обвинения об участии в деятельности экстремистской организации. Остальные подсудимые свою причастность отрицают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Волга» сообщал, что на скамье подсудимых оказались восемь подозреваемых: Сергей Яковлев, Алексей Щепкин, Владимир Дрофа, Игорь Шарнев, Светлана Малахова, Анна Радионова, а также сотрудники РЖД Юрий Мартьянов и Алексей Демченко. По версии следствия, в апреле–июне 2024 года они объединились в террористическую группу (запрещена в РФ) под руководством Вячеслава Мальцева (внесен в реестр иноагентов, объявлен в международный розыск). Фигуранты планировали сбросить с моста в Оренбургской области самодельное взрывное устройство на железнодорожный состав, перевозивший продукцию оборонного комплекса.

Двое сотрудников РЖД передали соучастникам служебную информацию об уязвимых участках инфраструктуры. Остальные члены группы изготовили и доставили взрывчатку в регион, а также хранили оружие и боеприпасы. Теракт удалось предотвратить, поскольку всех фигурантов задержали сотрудники ФСБ и МВД. В зависимости от роли каждому вменяются участие в экстремистской организации и террористическом сообществе, приготовление к теракту, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, а также контрабанда оружия.

Яна Вежлева