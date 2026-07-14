«Союз» вернулся на старт

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-29» с космонавтами «Роскосмоса» Петром Дубровым и Анной Кикиной, а также астронавтом NASA Анилом Меноном 14 июля был успешно выведен на околоземную орбиту после старта с космодрома Байконур. Запуск стал первым пилотируемым с площадки №31 («Восток») после завершения там восстановительных работ, связанных с обрушением кабины обслуживания в ноябре 2025 года. За стартом миссии понаблюдал администратор NASA Джаред Айзекман, впервые за восемь лет посетивший космодром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с площадки №31 космодрома Байконур

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с площадки №31 космодрома Байконур

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с площадки №31 космодрома Байконур в 17:48 мск. После отделения от третьей ступени корабль был выведен на расчетную орбиту и приступил к выполнению программы сближения с Международной космической станцией (МКС). В случае штатного прохождения всех этапов корабль должен пристыковаться к модулю «Причал» в автоматическом режиме. После завершения проверки герметичности соединения и выравнивания давления между кораблем и станцией экипаж сможет открыть переходные люки и перейти на борт МКС.

Для Петра Дуброва и Анны Кикиной нынешняя миссия станет вторым космическим полетом, для Анила Менона — первым.

После прибытия на станцию экипаж войдет в состав длительной экспедиции МКС и проведет на орбите около восьми месяцев. Продолжительность миссии корабля оценивается примерно в 261 сутки.

В ходе экспедиции экипаж продолжит выполнение научной программы на борту станции. Среди российских исследований — испытания системы «Газоанализатор-ФС», предназначенной для автоматизированного контроля параметров атмосферы, а также эксперимент «Теледроид», связанный с отработкой технологий дистанционного управления антропоморфными роботами. Кроме того, космонавтам предстоит выполнять работы по обслуживанию российского сегмента МКС и проводить исследования в рамках общей программы станции.

Перед запуском на Байконур прибыл администратор NASA Джаред Айзекман, впервые за восемь лет посетивший космодром. Он принял участие в мероприятиях с основным и дублирующим экипажами корабля «Союз МС-29» и ознакомился с подготовкой к старту. Отдельно Джаред Айзекман провел встречу с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым. Переговоры прошли в закрытом формате, их основной темой стали вопросы дальнейшей эксплуатации МКС и сотрудничества двух стран в области пилотируемой космонавтики.

Особое значение нынешнему запуску придало возвращение к эксплуатации площадки №31.

Комплекс был поврежден 27 ноября 2025 года во время запуска корабля «Союз МС-28». Сам полет тогда завершился штатно, однако после старта ракеты на стартовом сооружении произошло обрушение кабины обслуживания. После завершения восстановительных работ площадка вновь начала использоваться для запусков. Первым после ремонта в марте этого года с нее отправился грузовой корабль «Прогресс МС-33». «Союз МС-29» стал первым пилотируемым запуском после аварии.

Дмитрий Сотак