В Татарстане утвердили единый перечень мер поддержки участников СВО

Кабинет министров Татарстана утвердил единый перечень мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Решение принято во исполнение указа президента России от 15 мая 2026 года, которым закреплены базовые меры поддержки для участников СВО и ряда других категорий граждан.

Среди мер — льготы при посещении учреждений культуры и спорта, приоритетное трудоустройство и профессиональное обучение, субсидия на газификацию домовладений в размере до 100 тыс. руб., внеочередное получение медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, бесплатная юридическая и психологическая помощь. Для детей участников СВО предусмотрены первоочередное зачисление в образовательные организации, бесплатное питание, освобождение от платы за детский сад и группы продленного дня, а также льготные путевки в детские лагеря.

Меры поддержки будут предоставляться на срок не менее чем до конца года, следующего за годом завершения специальной военной операции, а для инвалидов и семей погибших участников СВО — бессрочно.

Анар Зейналов