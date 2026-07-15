Творческий доход

Средняя зарплата по вакансиям в сфере креативных индустрий в июне выросла на 4%, следует из данных hh.ru. Среди самых высоких предлагаемых зарплат оказались профессии арт-директора, гейм-дизайнера, художника и копирайтера. Участники рынка объясняют такие данные сезонностью спроса в этом секторе, а также общей индексацией зарплат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Медианная предлагаемая зарплата в сфере искусства и массмедиа в июне выросла на 4% год к году и составила 80,5 тыс. руб., следует из данных hh.ru. Самые высокие показатели обсуждаемого дохода креативщиков были зафиксированы среди арт-директоров (150 тыс. руб., +30% относительно аналогичного периода прошлого года), гейм-дизайнеров (115 тыс. руб., +44%), дизайнеров и художников (82,2 тыс. руб., +3%). Далее идут: режиссеры и сценаристы (77,5 тыс. руб., +35%), копирайтеры (70,2 тыс. руб., +13%), журналисты (68,7 тыс. руб., +24%), артисты и актеры (61,7 тыс. руб., + 13%).

По итогам прошлого года объем креативной экономики России достиг 8,3 трлн руб., а доля креативного сектора в ВВП — 4,2%, сообщало Минэкономразвития. По уточненным данным Росстата, в 2024 году доля креативной экономики в ВВП составляла 3,9%. В более ранние годы вклад сектора последовательно увеличивался: в 2017 году он составлял 2,8% (2,3 трлн руб.), в 2020 году — 3,2% (3,1 трлн руб.), а в 2023 году — 3,8% (6 трлн руб.). Кроме того, по итогам 2025 года наибольший вклад в формирование валовой добавленной стоимости креативной экономики обеспечили: разработка программного обеспечения — 39,3%, реклама и пиар — 15%, исполнительские искусства — 11,3%. Существенный вклад также внесли: архитектура и урбанистика — почти 7%, отдых и развлечения — 4,7%, медиа и СМИ — 4,4%, кино и сериалы — 3,6%, а также другие направления.

В основном представители креативных индустрий работают в проектном формате, указывает директор Центра развития креативной экономики Екатерина Черкес-заде:

«Из 4,6 млн человек, занятых в сфере, половина — фрилансеры. Кроме того, в разных индустриях разная сезонность. Очевидно, что кино вышло на сьемки летом — отсюда и всплеск на эти специализации в июне».

Она добавляет, что «событийное программирование» также активно нанимает кадры: ивент-индустрия аккумулирует креативные силы на многочисленных летних событиях, фестивалях.

Рост медианной зарплаты во многом может быть связан с тем, какие именно вакансии остались на рынке, полагает основатель «Школы проектного менеджмента» Айгюн Курбанова. По ее словам, компании сокращают наем начинающих и универсальных специалистов, но продолжают искать людей на более сложные и ответственные позиции. Поэтому она предлагает не рассматривать данные hh.ru как свидетельство «острого дефицита креативщиков на рынке». Среди еще одного фактора топ-менеджер называет общую индексацию зарплат. Медианная предлагаемая зарплата в России с января по июнь 2026 года выросла с 81,3 тыс. до 87,2 тыс. руб.— примерно на 7%. Поэтому часть роста в креативных профессиях отражает не уникальный бум отрасли, а общую зарплатную динамику, отмечает госпожа Курбанова.

«Что касается креативных директоров, дизайнеров, кажется, перестать быть фрилансером и сесть работать в офис креативный класс готов только за деньги. Создание крутой, талантоцентричной среды в компании может потенциально снижать эти издержки»,— считает госпожа Черкес-заде. Айгюн Курбанова полагает, что правильнее говорить не о резком «подорожании всего креативного труда», а о его популяризации: простые исполнительские задачи дешевеют или автоматизируются, а специалисты, способные создавать концепцию, управлять продуктом и отвечать за бизнес-результат, становятся дороже.

Юлия Юрасова