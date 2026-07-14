Минюст разработал проект о переходе на электронные свидетельства о рождении и браке

Минюст опубликовал для общественного обсуждения законопроект, которым предлагается ввести возможность получения всех документов о регистрации актов гражданского состояния в электронной форме. На сайте ведомства отмечается, что появится новый документ, подтверждающий регистрацию акта,— выписка из Единого государственного реестра ЗАГС. Ее можно будет получить как в электронном виде, так и на бумажном носителе по просьбе заявителя. Такую выписку можно будет предъявлять в организации, не работающие в системе межведомственного электронного взаимодействия, или в органы иностранных государств.

Бумажное свидетельство о рождении, как и сейчас, будет выдаваться в обязательном порядке во всех случаях, так как именно оно удостоверяет личность ребенка до 14 лет.

В октябре 2021 года глава ведомства Константин Чуйченко говорил, что реестровая модель ЗАГС начнет работать в полном объеме в 2023 году. Министр отмечал, что инициатива сведет к минимуму бумажный документооборот и сэкономит бюджетные средства. В апреле 2026 года он уточнял, что переход на новую модель планируется завершить в ближайшее время.