В Татарстане появится завод по производству сорбентов для добычи лития

«Татнефть» построит в Татарстане завод по производству сорбентов для извлечения лития из попутных вод нефтяных месторождений. Об этом сообщает РБК Татарстан.

По словам генерального директора компании Наиля Маганова, мощность предприятия составит 30 тыс. тонн. Разработанные технологии позволяют практически полностью извлекать литий из попутной воды, добываемой вместе с нефтью. Компания уже проводит испытания на действующих скважинах и получает результаты по добыче лития.

Помимо лития, планируется извлекать и другие компоненты.

Анна Кайдалова