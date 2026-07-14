«Единая Россия» раскритиковала призывы к переговорам с Украиной

В руководстве «Единой России» раскритиковали тех, кто призывает начать переговоры с Украиной «без выполнения целей специальной военной операции». С соответствующим заявлением на конференции ставропольского отделения партии выступил секретарь генсовета Владимир Якушев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Якушев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владимир Якушев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам политика, сейчас некоторые «горячие головы» в «угоду своим политическим интересам» рассуждают, что «нам необходимо вступать в переговоры» и отказаться «от тех задач, которые мы должны в результате решить». «Вот тут мы серьезно с вами должны задуматься, куда нас ведут, что предлагают наши политические оппоненты и насколько на сегодняшний день это политические оппоненты, а может быть, этих людей можно назвать уже и пожестче»,— цитирует ТАСС секретаря генсовета ЕР.

Схожей риторики в рамках «донбасского консенсуса», установившегося с начала военной операции на Украине, придерживаются представители всех парламентских партий. Иную повестку продвигают «Яблоко» и отдельные несистемные политики.

Григорий Лейба