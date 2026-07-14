Два нижегородца получили по два года колонии за вымогательство

Александра Батьковского и Александра Волкова в Богородске Нижегородской области признали виновными в вымогательстве (п. «а, г» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Им назначили по два года колонии общего режима, сообщили в Богородском райсуде.

Согласно материалам дела, в начале ноября 2025 года подсудимые под предлогом продажи автомобиля встретились с потерпевшим в районе Дуденевского шоссе и под угрозой применения насилия потребовали 350 тыс. руб. Далее они заставили потерпевшего сесть в автомобиль, где продолжили высказывать угрозы, запрещая при этом пользоваться мобильным телефоном. В итоге потерпевший перевел им деньги.

Вину подсудимые не признали.

Суд также взыскал с них сумму ущерба — 350 тыс. руб. Приговор в законную силу пока не вступил.

Галина Шамберина