Духовно-просветительский центр построят в Сарове

Духовно-просветительский центр построят на территории Свято-Успенского мужского монастыря в Сарове Нижегородской области, сообщили в Главгосэкспертизе России. Комплекс для паломников и туристов с инженерной и транспортной инфраструктурой появится на проспекте Мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В июле 2026 года областное управление госэкспертизы выдало положительное заключение на проектную документацию центра, говорится в сообщении.

Реставрация памятников архитектуры и строительство новых объектов для развития паломнического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров» ведутся с 2018 года и включают 183 мероприятия, из которых 123 уже выполнены.

Владимир Зубарев