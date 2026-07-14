Назад вернетесь в тюбетейках

В Челябинской области стоимость отдыха в местных санаториях и на базах выросла на 10–20%, при этом свободные места на августовские выходные уже распроданы полностью. На фоне инфраструктурных ограничений внутри региона южноуральцы продолжают летать за рубеж, несмотря на ценники: неделя в пятизвездочном отеле Турции для семьи из четырех человек сейчас обойдется в 300–400 тыс. руб., в Египте — в 250–350 тыс. руб. Дополнительным ударом по сезону стали перебои с топливом, заставляющие автотуристов прерывать поездки на юг России. О том, почему доля онлайн-агрегаторов туров не превысит 8% рынка и из-за чего челябинцы предпочитают летать на Восток, участники отрасли рассказали на конференции, посвященной туристическому бизнесу региона.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Одним из главных изменений последних лет эксперты называют смену статуса Челябинска и Магнитогорска. Если раньше промышленные центры воспринимались исключительно как транспортные хабы, то сейчас они становятся самостоятельными точками притяжения.

«Чаще всего Челябинск рассматривался всегда туристами точкой входа. То есть сюда приезжают на поезде, прилетают на самолете и дальше уезжают уже в локации, связанные с горнозаводской частью либо с югом области. Сейчас немножко ситуация меняется. Пару дней они остаются в Челябинске. Соответственно, Челябинск поменялся и стал привлекательным для туристов»,— отмечает генеральный директор турбюро «Спутник» Дарья Ерхова. По словам эксперта, аналогичная ситуация наблюдается в Магнитогорске, где развитие городской инфраструктуры и парка «Притяжение» делает город полноценным экскурсионным маршрутом.

При этом классические туристические магниты региона, в частности, сплавы по реке Ай перегружены. Спрос на них стабилен, но отрасль беспокоит неорганизованный поток отдыхающих.

«Рост туристов идет, а инфраструктура, к сожалению, меняется достаточно медленно, и это большая экологическая нагрузка на берега реки. Хотелось бы большего регулирования, потому что помимо организованных групп там огромный поток самостоятельных туристов. И с этим, к сожалению, связано много вопросов и проблем. Не всегда река безопасна, поэтому нужно ходить все-таки с инструктором»,— предупреждает Дарья Ерхова.

Слабым местом внутреннего туризма в регионе по-прежнему остается качество сервиса, которое не успевает за прайсами.

«В этом году действительно возросли цены на санаторно-курортное обслуживание и на базах отдыха, примерно где-то на 10–20%. Но при этом остаются жалобы на качество сервиса. Есть базы отдыха, которые, к сожалению, вынуждены повышать цены, несмотря на то, что ничего внутри не меняется. Номерной фонд остается достаточно слабым, при этом сервис тоже оставляет желать лучшего»,— констатирует исполнительный директор Ассоциации туристических организаций Челябинской области Мария Кучеренко.

Те, кто из-за цен или уровня сервиса решил отказаться от поездок в другие регионы, сталкиваются с другой проблемой — дефицитом мест. «Возникает вопрос: а где нам размещаться в регионе? Если вы проанализируете продажи сейчас, то, например, выходных августовских мест нигде нет»,— добавляет эксперт.

На внешнем рынке, несмотря на геополитику и логистические сложности, ситуация остается стабильной. Южноуральцы продолжают активно летать за рубеж. Лидерами остаются Турция и Египет, однако стремительно растет спрос на Азию: Китай, Вьетнам и Таиланд.

«Люди выбирают именно направление в сторону Востока, потому что там меньше вероятности встретиться с беспилотной опасностью и какими-то ограничениями. Все-таки в ту сторону безопаснее летать»,— резюмирует Мария Кучеренко.

По словам спикера, стоимость заграничного отдыха существенно выросла: «Примерная стоимость недельного отдыха в Турции на двоих будет около 180 тыс. руб. и выше. Если мы говорим о семье в четыре человека, то это ориентировочно 300–400 тыс. руб. Это хороший пятизвездочный отель и „все включено“. Египет бюджетнее, от 150 тыс. на двоих, на семью — 250–350 тыс. руб.».

С серьезным вызовом столкнулись любители автотуризма, традиционно ориентированного на российское Черноморское побережье. Этим летом остро встал вопрос перебоев с моторным топливом на трассах.

«Мы можем честно сказать, что туристы, которые планировали ехать в Крым, например, или в сторону Краснодарского края, доехали до Башкирии, развернулись и поехали в обратную сторону. Это насущный вопрос, потому что в дальней дороге непредсказуемость того, где же ты заправишься, многих останавливает. Это большой удар по автотуризму и существенный удар по курортам Краснодарского края»,— рассказывает Дарья Ерхова.

Участники рынка также прокомментировали конкуренцию с маркетплейсами и агрегаторами туров, которые забирают часть клиентов за счет демпинга. В отрасли уверены, что алгоритмы не смогут полностью заменить живых турагентов.

«Я убеждена, что процент покупок на маркетплейсах никогда не превысит 8% от всего туристического потока. Туризм — это с людьми, про людей и для людей. Есть туристы... ты знаешь их нюансы: полетит он с собачкой, полетит бабушка с внучкой, какой они любят отель. Когда ты сидишь вечером в маркетплейсе и просто перебираешь фотографии отеля, это не всегда удовольствие. Поэтому туризм как таковой в онлайн-сферу не уйдет»,— считает госпожа Ерхова.

Дмитрий Моргулес