Премьер Литвы назвал открытие представительства Тайваня в Вильнюсе «слишком смелым»

Новый премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что решение открыть представительство Тайваня в стране в 2021 году было «слишком смелым». Политик выступил за восстановление отношений Вильнюса и Пекина, пишет Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс

Фото: Mindaugas Kulbis / AP Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

В конце 2021 года КНР понизила уровень дипотношений с Литвой после того, как страна позволила Тайваню открыть представительство. Китайские власти посчитали, что этот шаг нарушает политику «одного Китая». Согласно принципу, в мире есть только один Китай, а Тайвань — его неотъемлемая часть. Страны, устанавливая дипотношения с КНР, автоматически соглашаются с этой политикой. Литва сделала это, открыв у себя посольство Китая в 1991 году.

«Мы хотим вернуться к тому, что было. У нас были долгосрочные отношения с Китаем, а потом были приняты эти политические решения — смелые, может быть, даже слишком смелые, может быть, выбивающиеся из контекста»,— сказал премьер-министр на выступлении в парламенте.

Господин Синкявичюс заявил, что отношения с Китаем могут быть восстановлены без изменения позиции по Тайваню. У МИД Литвы есть несколько вариантов решения ситуации, сказал премьер, не вдаваясь в подробности.

В феврале в МИД Китая заявили, что «двери для общения» между странами открыты. При этом ведомство призвало Вильнюс «незамедлительно исправить свою ошибку». Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее называл санкционные меры Китая, введенные против Литвы, «обоснованными, законными и разумными».