В круге втором

ООО «Производственная компания „Центр упаковки“» (ООО «ПК „ЦУП“») запустило в Челябинске новый завод по переработке многослойной комбинированной упаковки. Объект, в который собственники компании вложили около 700 млн руб., из упаковки типа «Тетра пак» и других подобных отходов будет производить около 900 тонн целлюлозы и гранулированного полиала в месяц. Завод стал вторым в России и первым за Уралом подобным производством.



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В Челябинске запущено производство на новом заводе по переработке многослойной комбинированной упаковки типа «Тетра пак» и других подобных отходов. Инициатором постройки завода, расположившегося в одной из промышленных зон на северо-востоке Челябинска, стало ООО «ПК „ЦУП“».

ООО «ПК „ЦУП“» создано в 2021 году. Первым заводом компании в Челябинске стало предприятие по производству экологичной упаковки из вторично переработанного сырья и целлюлозы с объемом инвестиций в 1,2 млрд руб. Основной вид выпускаемой продукции — яичные лотки на 10 яиц. Предприятие входит в число пяти крупнейших производителей данной продукции в Российской Федерации. Бенефициары компании — Павел и Анатолий Федоровы (сыновья покойного гендиректора и совладельца ЧТПЗ Александра Федорова), а также гендиректор компании Константин Жаботинский (через ООО «Рост»). Выручка ПК «ЦУП» в прошлом году составила 493 млн руб., чистый убыток 90,5 млн руб.

По словам генерального директора ПК «ЦУП» Константина Жаботинского, объем инвестиций в новое предприятие составил около 700 млн руб., сам завод — реконструированный производственный комплекс общей площадью порядка 6,5 тыс. кв. м, включая производственный цех площадью почти 2,6 тыс. кв. м. Кроме того, оба завода компании фактически составят единую производственную цепочку: завод по производству упаковки перерабатывает макулатуру и выпускает экологичную упаковку для яиц. Запуск новой линии позволит объединить оба производства в единый комплекс замкнутого цикла, поскольку получаемое на новом заводе бумажное волокно будет полностью использоваться для собственного производства яичной упаковки.

По данным компании, общий объем производства многослойной комбинированной упаковки типа «Тетра пак» (на 70% состоит из картона, остальное — алюминий и полиэтилен) в России составляет около 240 тыс. тонн в год. При этом перерабатывается из них только около 40 тыс. тонн, большая часть из которых — на бывшем до этого единственным в стране предприятии в Ульяновске.

Мощность завода ПУ «ЦУП» — около 900 тонн продукции в месяц, из которых 660 тонн — бумажное волокно, и не менее 190 тонн — гранулированный полиал — соединение пластика и алюминия, которое можно использовать в качестве добавки в строительные смеси и асфальтобетон, а также как изоляционный материал. В производстве на практически полностью автоматизированном конвейере задействовано около 35 сотрудников. Кроме того, сам завод практически не дает собственных отходов, в частности, на предприятии устроен замкнутый водооборот. А сырье для производства компания покупает у мусоросортировочных комплексов и полигонов для твердых коммунальных отходов.

«Мы уверены, что, по большому счету, за глубокой переработкой отходов будущее, и потенциал этого рынка огромен»,— подчеркнул в разговоре с корреспондентом «Ъ-Южный Урал» Константин Жаботинский.

14 июля завод был представлен губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Глава региона, осмотрев производство, отметил, что Челябинская область — один из лидеров в стране по внедрению экологических технологий в переработке: «Все очень просто: чем больше мы будем перерабатывать, тем меньше мы будем захоранивать. Любые отходы, в которых есть пластик, перерабатываются сотни лет. И таким образом мы реально сохраняем природу и возвращаем продукт на повторное применение. Все это по-настоящему важно. Соответствующую задачу поставил президент страны в национальном проекте. И я рад, что такие производства в Челябинской области возникают».

По словам гендиректора ПК «ЦУП», компания готова к дальнейшему развитию и, видя потенциал рынка, рассматривает возможности расширения нового производства как через увеличение мощностей и строительство новых линий рядом с построенным заводом, так и через строительство аналогичных производств в других регионах России.

Дмитрий Моргулес