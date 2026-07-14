Американская актриса Эллен Бёрстин получит «Золотого льва» за вклад в кинематограф на 83-м Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает Variety со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эллен Бёрстин

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Эллен Бёрстин

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Госпожа Бёрстин — актриса «редкой эмоциональной яркости и правдивости», заявил художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера. По его словам, исполнительница «придала глубину и сложность незабываемым женским персонажам, воплощающим противоречия и трансформации современной женщины».

«Золотого льва» госпоже Бёрстин вручат по случаю премьеры короткометражного фильма Мэгги Джилленхол Flesh Impact («Эффект плоти»), посвященного Мэрилин Монро. Картина, приуроченная к столетию со дня рождения госпожи Монро, демонстрирует «необыкновенный талант Бёрстин как актрисы», отмечается в публикации кинофестиваля.

Эллен Бёрстин родилась 7 декабря 1932 года в Детройте, США. Актриса получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль в драме Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живет» (1974). Госпожу Бёрстин также номинировали на премию Американской киноакадемии за работы в фильме Питера Богдановича «Последний киносеанс» (1971), картине Уильяма Фридкина «Изгоняющий дьявола» (1973), фильмах «В это же время, в следующем году» (1978) Роберта Маллигана, «Воскрешение» (1980) Дэниела Петри и «Реквием по мечте» (2000) Даррена Аронофски. Она также удостоилась премий «Тони» и «Эмми».