Угроза увольнения помогает добиться повышения зарплаты: каждый третий работник хоть раз прибегал к этой тактике, следует из данных опроса Superjob, и в 60% случаев это срабатывало. Если договориться не удается, то сотрудник чаще всего действительно увольняется. Так поступили 30% участников исследования, а 6% остались работать на прежних условиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ FM” поговорил с работодателями и выяснил, как они относятся к подобным запросам.

Руководитель FMCG-практики агентства PR Partner Татьяна Солдатова: «Я, например, очень положительно отношусь к тому, что человек не боится и переступает через себя. Представляете, какой стресс переживает сотрудник? Когда он готовится к этому разговору, то прокручивает аргументы, выбирает время. На самом деле, это дорогого стоит. Приходят самые смелые, в какой-то степени — наглые, но мотивированные люди. Если сотрудник хочет повышения заработной платы, тогда он должен переходить уже на следующую должность, получать более широкий круг обязанностей, конкретный KPI, то есть задачи будут серьезнее». Руководитель диджитал-агентства Soldi Marketing Василий Асеев: «Обычно руководитель берет паузу, чтобы обдумать аргументы сотрудника, проанализировать. Также всегда можно идти немножко на опережение, мониторить рынок и смотреть, сколько за работу таких специалистов предлагают конкуренты. Исходя из этого, мы уже оцениваем, насколько объективны аргументы работника. Если они объективны и понятно, что он для нас ценен, то такого специалиста можно повысить. Если аргументов недостаточно, то руководитель дает сотруднику обоснование, какие нужно новые навыки приобрести, дополнительные задачи взять». Руководитель агентства «Контент-ферма» и ментор «Сколково» Дмитрий Наумов: «Найти нового специалиста не очень большая проблема. Да, конечно, компания столкнется с периодом сниженной производительности и затратами времени на поиск человека, но тем не менее это более предсказуемая история с точки зрения управления и длительного сотрудничества с экспертом. Мне кажется, что подобный подход сейчас, в июле 2026 года, это примерно, как стрелять самому себе в ногу».

Исследования показывают, что работодатели в последние годы стали более гибкими в вопросе вознаграждения коллектива. Так, каждый десятый руководитель сообщил, что готов сразу удовлетворить требования сотрудника. А два года назад таких было 6%. Еще 64% предпочитают искать компромисс, а увольняют работников после подобных ультиматумов лишь 6% работодателей.

Светлана Белова