Вячеслав Володин подал документы в избирком Саратова для регистрации на выборы в ГД

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подал документы для регистрации в качестве кандидата в депутаты по Саратовскому одномандатному округу № 164. Об этом политик сообщил в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин выдвинулся в депутаты по Саратовскому округу № 164

Фото: max.ru / vv_volodin Вячеслав Володин выдвинулся в депутаты по Саратовскому округу № 164

Фото: max.ru / vv_volodin

Соответствующее заявление господин Володин направил в окружную избирательную комиссию в Саратове. «Стараюсь делать все от меня зависящее, чтобы люди в Саратовской области жили лучше, а регион развивался», — ранее заявлял на съезде партии «ЕР» председатель ГД. Также партия выдвинет кандидатуру политика по федеральному избирательному округу на территории региона.

Выборы в Госдуму девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года.

Марина Окорокова