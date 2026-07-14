Израиль отказался доразмещать американские заправочные самолеты в Бен-Гурионе

Министерство транспорта Израиля не разрешило США дополнительно размещать свои самолеты-заправщики в аэропорту Бен-Гурион (Тель-Авив). Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на главу ведомства Мири Регев.

Стороны договорились, что аэропорт сможет содержать не более 20 американских заправщиков. После возобновления активных боевых действий с Ираном США начали постепенно возвращать их на объекты в Израиле. Госпожа Регев объяснила, что Израиль не позволит дополнительно нагружать инфраструктуру главного аэропорта страны в сезон отпусков. Если самолетов будет больше 20, то около 50 тыс. пассажиров могут столкнуться с отменой или переносом рейсов.

США активно задействовали аэропорт имени первого премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона в начале операции против Ирана. На момент активной фазы конфликта в нем стояли 75 самолетов-заправщиков. После начала переговоров с Тегераном их начали эвакуировать. Процесс приостановили в июле из-за новых ударов по иранским объектам, сообщал израильский 12-й канал.