В Ижевске осудили организаторов обнальной площадки, создавших более 40 юрлиц

Ленинский райсуд Ижевска вынес приговор пяти местным жителям, причастным к созданию площадки для обналичивания денег. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. Им инкриминируют совершение незаконное образования юрлиц (ст. 173.1 УК), неправомерный оборот средств (ст. 187 УК) и незаконное хранение оружия (ст. 222 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие считает, что с 2022 по 2023 год пятеро жителей Ижевска в возрасте от 22 до 38 лет через подставных лиц организовали в Удмуртии более 40 организаций, которые не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности. Они открыли на эти юрлица расчетные счета в кредитных учреждениях, с которых обналичивали деньги. Кроме того, во время обысков у одного из фигурантов обнаружили части оружия.

В ходе расследования допросили более 70 свидетелей, обыскали дома фигурантов и изъяли нужные следствию документы.

Четырем обвиняемым назначили от трех до пяти лет условного лишения свободы, штраф от 100 до 500 тыс. руб. и конфискацию более 4 млн руб. В отношении пятого члена группы уголовное дело приостановили.