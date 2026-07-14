Минтранс не пустили в обход

Арбитражный суд Самарской области отказал региональному минтрансу в удовлетворении иска о признании недействительной части предписания управления Федерального казначейства, согласно которой концессионер трассы «Обход Тольятти» обязан вернуть в федеральный бюджет трансферт в размере 3,2 млрд руб. Компания получила деньги в качестве возмещения НДС по затратам на строительство объекта, которые и так были профинансированы из бюджета. В резолютивной части суда подробности дела не раскрываются, но указано, что решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Резолютивная часть решения, согласно которому министерству транспорта Самарской области отказано в удовлетворении требований, опубликована в электронной картотеке суда на прошлой неделе.

Минтранс региона требовал признать недействительной часть представления областного управления Федерального казначейства, в которой говорилось о необходимости вернуть в бюджет Самарской области для дальнейшего перечисления в федеральный бюджет трансферт в размере 3,2 млрд руб. в срок до 1 декабря 2025 года. Эта сумма была предоставлена АО «КК “Обход Тольятти”», концессионеру одноименной трассы с мостом через Волгу в составе международного транспортного коридора «Восток — Запад» в качестве возмещения НДС по затратам, которые были профинансированы из бюджета.

Региональный минтранс подал иск к казначейству в мае 2025 года. В качестве третьих лиц к спору были привлечены «КК “Обход Тольятти”». Управление автомобильными дорогами Самарской области, межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу, управление ФНС России по Самарской области и др. В ноябре истец обратился к суду с просьбой приостановить действие представления до вступления решения арбитражного суда в законную силу. Суд удовлетворил ходатайство. В феврале этого года рассмотрение дела было приостановлено до окончания производства по иску АО «КК “Обход Тольятти”» — о признании недействительным в полном объеме представления Счетной палаты Российской Федерации о возврате в федеральную казну 14,3 млрд рублей. В июне, после того как «КК “Обход Тольятти”» отказалась от иска к Счетной палате, рассмотрение дела возобновилось. Тогда же «Ъ-Волга» стало известно о расследовании уголовного дела по ст. 286 УК РФ, связанного с компенсацией концессионеру НДС.

Концессионное соглашение о строительстве платной трассы с мостом через Волгу было подписано правительством Самарской области во главе с Дмитрием Азаровым и АО «Концессионная компания „Обход Тольятти“» в октябре 2019 года. Как отмечалось, появление альтернативного маршрута снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, окажет значимое влияние на экономическое развитие Тольятти, обеспечит транспортную доступность и инвестиционную привлекательность ОЭЗ «Тольятти», технопарка «Жигулевская долина», АО «АвтоВАЗ». «Обход Тольятти» открыли в июне 2024 года, на тот момент пост врио губернатора занимал Вячеслав Федорищев. Протяженность дороги составила 99,3 км, длина моста через Волгу — 3,7 км. Общая стоимость объекта превысила 140 млрд руб., из которых 96 млрд руб. компания получила из федерального бюджета в качестве капитального гранта. Кроме того, до 2030 года власти региона ежегодно обязаны выплачивать инвестору около 10 млрд руб.

По данным правительства региона, в 2025 году общий трафик «Обхода Тольятти» достиг 2 836 962 т. с., что на 20% больше показателя 2024 года. Доля грузового транспорта составила 20%. Всего с водителей было собрано за проезд 1,093 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль АО «КК “Обход Тольятти”» составила 833 млн руб. Осенью прошлого года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил в интервью журналистам и блогерам, что «Обход Тольятти» стал тяжелым бременем для бюджета Самарской области «в текущем моменте». Согласно принятому Самарской губернской думой в ноябре 2025 года проекту бюджета Самарской области на 2026 год, дефицит бюджета составит 30,1 млрд руб.

Как указано в решении суда, оно может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области. В правительстве региона и АО «КК “Обход Тольятти”» ситуацию пока не прокомментировали.

Сабрина Самедова