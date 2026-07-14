«Полюс» проведет сбор заявок на бонды на 25 млрд рублей

Золотодобывающая компания «Полюс» (MOEX: PLZL) 17 июля начнет сбор заявок на биржевые облигации серии ПБО-12 объемом от 25 млрд руб., сообщает «Интерфаксу» со ссылкой на источник.

Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ — не более 140 б. п. Номинал — 1 тыс. руб. Купон ежемесячный. Срок — 7 лет, оферта через 4 года. Техразмещение — 22 июля.

Организаторы: Альфа-банк, Газпромбанк, GI Solutions, банк ДОМ.РФ, Совкомбанк, агент — Газпромбанк. Выпуск подходит для пенсионных и страховых резервов, доступен неквалифицированным инвесторам после теста.