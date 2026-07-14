НОВИКОМ запустил акцию на рефинансирование ипотеки сторонних банков

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) запустил программу рефинансирования ипотечных займов, ранее выданных в сторонних банках. Благодаря предложению работники организаций — стратегических партнеров банка могут рефинансировать ипотеку по ставке от 16,3% годовых.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Обновленные условия действуют до конца года и распространяются на ранее оформленный кредит на покупку недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынке. Рефинансировать ипотеку стороннего банка в НОВИКОМе под более выгодный процент можно на срок до 30 лет. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга составляет 30 млн рублей, для клиентов из других регионов — 10 млн рублей.

«Вопрос приобретения жилья остается одним из ключевых для большинства семей. А для нас важно, чтобы финансовые продукты помогали решать жизненные задачи на максимально комфортных условиях. Возможность рефинансировать ипотеку по сниженной ставке позволяет уменьшить кредитную нагрузку и является еще одним преимуществом, доступным работникам предприятий Госкорпорации Ростех», — отметил старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.

Сегодня ипотечные кредиты в НОВИКОМе являются одними из самых конкурентных на рынке. Помимо рефинансирования ипотеки по ставке от 16,3%, клиентам банка доступны программы «Первичный рынок» и «Вторичный рынок» от 17,3% годовых при минимальном первоначальном взносе в 20,01% от стоимости приобретаемой недвижимости. В рамках мотивационной программы «Развитие» для отдельных категорий сотрудников промышленных предприятий ипотечные ставки стартуют от 12,1% годовых.

Подать заявку на рефинансирование ипотеки и другие ипотечные программы можно в офисах банка, через персонального менеджера в компании-работодателе или с помощью системы дистанционного банковского обслуживания НОВИКОМа.

Изучите все условия кредита на сайте novikom.ru в разделе «Частным лицам», перейдя во вкладку «Все ипотечные программы».

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* ** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчётности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

** * Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»