Колумбийский полузащитник Роберт Мехия перешел в ФК «Оренбург»

Между ФК «Оренбург» и колумбийским «Онсе Кальдас» достигнута договоренность о трансфере опорного полузащитника Роберта Мехии. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Роберт Мехия является воспитанником «Депортес Киндио». Футболист выступал за «Бока Хуниорс Кали», «Университарио Попаян», «Онсе Кальдас», «Гиресунспор», «Атлетико Насьональ».

Колумбиец имеет опыт выступления за подмосковные «Химки», в составе которых провел 20 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Андрей Сазонов