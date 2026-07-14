Освоение Луштицы

Окрестности живописной Которской бухты становятся символом черногорского luxury-отдыха. Новая точка на карте — курорт «Луштица Бэй», который к потрясающим пейзажам и близости к историческим городам-памятникам может добавить отличный сервис и уединенное расположение.





Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на полуостров Луштица и Lustica Bay

Фото: Lustica Bay Вид на полуостров Луштица и Lustica Bay

Фото: Lustica Bay

Которский залив, одно из красивейших мест в Черногории, отделяет от Адриатического моря зеленый полуостров Луштица. Еще недавно здесь были только сосновые и оливковые рощи, небольшие поселки, фермы, где делали сыр и оливковое масло, и пляжи. Несмотря на удачное расположение, массовый туризм и массовая застройка обошли Луштицу стороной.

Даже после того как в бухте Траште начал работу пятизвездный отель The Chedi Lustica Bay, сохранилось ощущение уединения, столь контрастирующее с жизнью прибрежных, переполненных туристами городов. Несмотря на внушительное количество номеров и люксов (111), The Chedi удается сохранять атмосферу камерного бутик-отеля. Средиземноморский стиль с выдержанными в светлых тонах интерьерами, окнами в пол и косметикой Acqua di Parma в ванных комнатах сочетается с восточным уровнем сервиса: предупредительностью, скоростью и готовностью помочь. Этот дуализм находит отражение и в гастрономической концепции (два основных ресторана — средиземноморский The Spot и японский The Japanese), и в спа-центре, где различные виды азиатского массажа соседствуют с процедурами для лица и тела от органического бренда Voya, что родом из Ирландии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Квартал Marina Village Фото: Lustica Bay Луштица-бэй Фото: Lustica Bay Вилла в районе Marina Village Фото: Lustica Bay Ресторан Spilja Фото: Lustica Bay Пляжный клуб The Garden Sea Lounge Фото: Lustica Bay Следующая фотография 1 / 5 Квартал Marina Village Фото: Lustica Bay Луштица-бэй Фото: Lustica Bay Вилла в районе Marina Village Фото: Lustica Bay Ресторан Spilja Фото: Lustica Bay Пляжный клуб The Garden Sea Lounge Фото: Lustica Bay

Фасады отеля выходят на идеально чистую, вымощенную белым камнем набережную и марину на 115 яхт. Залитый солнцем променад, взбирающиеся к вершине холма тихие улочки, дома из светлого камня, словно чуть потемневшего от времени, с красными черепичными крышами, увитые бугенвиллеями перголы — все как в старинных Которе или Перасте, с которых современная Луштица берет пример. Некоторые из частных вилл и апартаментов Lustica Bay Vacation Homes сдаются в аренду, являясь идеальным вариантом для больших семей, которым малы гостиничные сьюты. Управляет ими отель The Chedi, поэтому о качестве услуг можно не волноваться.

Магазины и рестораны в марине работают с утра и до позднего вечера. За свежей выпечкой по семейным рецептам можно отправляться в пекарню Davidoviс, за фисташковым и манговым мороженым (которое подают, как в детстве, в металлических креманках на высоких ножках) — в итальянское кафе Ciao Bella, а за свежими местными устрицами и только что выловленной рыбой — в ресторан Spilja в дальнем конце променада, где с веранды открывается вид на подводную пещеру.

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Впрочем, утром и днем большинство гостей предпочитает проводить время на одном из пляжей: частном при отеле The Chedi, более активном Марина-бич с сапами и гидроциклами или модном Печка-бич, где стоят пляжные кровати в форме вигвамов, а в полнолуние проводят тематические вечеринки.

На склоне холма над мариной расположен район Централе. Ближе к закату на городской площади, названной на итальянский манер пьяццой, открываются лавочки с овощами, фруктами и сырами, а столики в ресторанах стремительно заполняются. В прошлом году на пьяцце распахнул двери второй отель курорта — Centrale Lustica Bay by Angsana, камерный (всего на 27 номеров) и урбанистичный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Главная площадь района Централе Фото: Lustica Bay Главная площадь района Централе Фото: Lustica Bay Интерьер брассери в отеле Centrale Lustica Bay by Angsana Фото: Lustica Bay Интерьер номера в Centrale Lustica Bay by Angsana Фото: Lustica Bay Следующая фотография 1 / 4 Главная площадь района Централе Фото: Lustica Bay Главная площадь района Централе Фото: Lustica Bay Интерьер брассери в отеле Centrale Lustica Bay by Angsana Фото: Lustica Bay Интерьер номера в Centrale Lustica Bay by Angsana Фото: Lustica Bay

Централе — любопытный местный феномен. Здесь много резидентов, проживающих круглогодично и формирующих местное комьюнити. Поэтому на территории «Луштица Бэй» есть не только магазины и рестораны (которые, к слову, не закрываются на зиму), но и поликлиника, пожарная команда, банк и почтовое отделение. В парке в тени кипарисов проходят занятия йогой, в соседнем здании работает детский клуб, неподалеку — теннисный и падел-корты, волейбольная и баскетбольная площадки. В ближайших планах — открытие международной школы и больницы.

Отдельная гордость Луштицы — первое в Черногории гольф-поле на 18 лунок, спроектированное выдающимся игроком Гари Плейером. Сейчас задействованы три первые лунки, к весне 2027 года откроются еще девять, а завершить весь проект планируют в 2028–2029-м. О поле можно говорить долго, расписывая и драматичный перепад высот (от 130 до 310 м над уровнем моря), и отрывающиеся от каждой лунки виды на Адриатику и Которский залив, и неординарные технические решения гольф-архитекторов. Для любителей гольфа и головокружительных видов рядом с полем и гольф-клубом строится новый жилой квартал The Peak с виллами и таунхаусами.

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Луштица оказалась отличным отправным пунктом для исследования всей Бока-Которской бухты. В небольшом порту на внутренней стороне полуострова можно взять катер и отправиться на осмотр окрестностей: лучшие виды на древние Пераст и Котор отрываются с воды. Помимо исторических городов, в списке самых фотографируемых мест залива значатся два острова напротив Пераста: на первом расположено старинное аббатство, закрытое для посещений, на втором — пользующаяся любовью и популярностью церковью Богородицы (летом, чтобы попасть внутрь, порой приходится выстоять очередь). Среди менее очевидных достопримечательностей — устричные фермы и заброшенные бункеры, где когда-то базировались югославские подлодки.

Летняя жизнь самого курорта тоже наполнена событиями. В конце июня на пирсе проходит винный фестиваль, куда съезжаются лучшие производители из Черногории и соседней Сербии, а в июле и августе местный амфитеатр становится одной из концертных площадок Тиватского музыкального фестиваля и оперной сценой.

Екатерина Борисова