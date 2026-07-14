В тольяттинском микрорайоне Федоровка начали строить новую школу

В Тольятти в микрорайоне Федоровка на ул. Ингельберга, 52 началось строительство образовательного центра общей вместимостью 317 мест. В его состав войдут школа на 198 учащихся и детский сад на 119 воспитанников. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

После получения разрешения подрядная организация завершила демонтаж аварийного здания бывшей школы, подготовила площадку и приступила к земляным работам. Ввести образовательный центр в эксплуатацию планируется в 2027 году.

Андрей Сазонов