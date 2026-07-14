В Альметьевске задержали мужчину, устроившего стрельбу на автомойке
В Альметьевске полицейские задержали 52-летнего местного жителя, подозреваемого в стрельбе на автомойке. Причиной конфликта стал отказ помыть автомобиль, сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.
Мужчина несколько раз выстрелил в работников автомойки из травматического оружия и скрылся. Один из пострадавших получил пулевое ранение бедра, его госпитализировали.
Подозреваемого задержали спустя несколько дней. Разрешения на хранение и ношение оружия мужчина не имел. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».