Сервис Flightradar24 обнаружил сделанную в небе самолетом надпись «Мне скучно»

Пилот двухместного самолета Piper Tomahawk авиакомпании Ravenair во время двухчасового испытательного полета возле Ливерпуля «написал» в небе фразу «Мне скучно». Этот творческий порыв, который принято называть радар-артом, засек сервис Flightradar24.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Flight Radar Фото: Flight Radar

Как следует из трекинговых данных, полет совершался на высоте около 335 м и на скорости около 170 км/ч. Пилот сначала сделал пару кругов вокруг Ливерпуля, а затем начал выводить в воздухе огромные буквы, находясь над широким устьем реки Ди, которая впадает в Ливерпульский залив и разделяет Уэльс и Англию. На публикуемой Flightradar24 карте надпись «Мне скучно» отчетливо выделяется на фоне голубых вод реки.

В авиакомпании Ravenair сообщили, что испытательный полет совершал молодой мужчина-инструктор. Полет был необходим для проверки самолета после замены одной из деталей. Комментируя этот случай BBC, менеджер Ravenair Уэйн Барретт выразил мнение, что пилоту за этот творческий акт ничего не будет, и отметил его высокое летное мастерство.

Алена Миклашевская