Военный суд начал рассмотрение дела о теракте на железной дороге в Оренбуржье

Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о подготовке теракта на железной дороге в Оренбургской области. На скамье подсудимых оказались восемь человек, которых обвиняют в причастности к террористической группе и приготовлении к взрыву поезда с продукцией военно-промышленного комплекса.

По версии следствия, в апреле–июне 2024 года наиболее радикальные участники «Артподготовки» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) объединились в террористическую группу под руководством Вячеслава Мальцева (внесен в реестр иноагентов, объявлен в международный розыск). В группу (запрещена в РФ) вошли Сергей Яковлев, Алексей Щепкин, Владимир Дрофа, Игорь Шарнев, Светлана Малахова, Анна Радионова, а также сотрудники РЖД Юрий Мартьянов и Алексей Демченко.

Фигуранты планировали сбросить с моста в Оренбургской области самодельное взрывное устройство на военный эшелон, перевозивший продукцию оборонного комплекса. Двое сотрудников РЖД передали соучастникам служебную информацию об уязвимых участках инфраструктуры и местах беспрепятственного доступа к объектам. Остальные члены группы изготовили и доставили взрывчатку в регион, а также хранили оружие и боеприпасы.

Теракт удалось предотвратить: всех фигурантов задержали сотрудники ФСБ и МВД России. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по статьям об участии в экстремистской организации или террористическом сообществе, приготовлении к теракту, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, а также контрабанде. Следствие располагает полной доказательной базой. Расследование проводилось при участии Главного следственного управления СК России. В ходе судебного заседания прокурор огласит обвинительное заключение, затем свою позицию представят подсудимые и их защитники. Суд также определит порядок дальнейшего рассмотрения дела.

Яна Вежлева