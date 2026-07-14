Конвейер взысканий

Нижегородский автомобильный завод подал к германскому Hoerbiger арбитражный иск о компенсации почти 50 млн руб. В такую сумму предприятие оценило ущерб от отказа бывшего партнера поставлять комплектующие для машин в 2022 году. Договор о поставках деталей, в том числе для легких коммерческих автомобилей и среднетоннажных грузовиков, действовал с 2013 года, из-за его приостановки заводу пришлось переналаживать конвейер и искать альтернативных партнеров. Юристы Hoerbiger настаивают, что договор был рамочным, комплектующие поставляли по заявкам российского предприятия, а иск должен быть рассмотрен в Париже или Женеве. Тем не менее, его рассмотрит Арбитражный суд Нижегородской области, который ранее присудил автозаводу и другим крупным предприятиям компенсации от ухода зарубежных партнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области в предварительном заседании рассмотрел иск Нижегородского автомобильного завода к германскому Hoerbiger Antriebstechnik GmbH, с которым у российского предприятия с 2013 года действовал договор на поставки комплектующих для машин. Судя по дилерским каталогам, немецкая группа компаний поставляла автозаводу, в частности, детали для легких коммерческих автомобилей и среднетоннажных грузовиков: блокирующие кольца, сухари и муфты синхронизаторов коробок передач. С началом военной спецоперации на Украине в 2022 году и введением антироссийских санкций зарубежный партнер прекратил отгрузки и автозаводу пришлось искать других поставщиков, с которыми удалось договориться только в 2023 году по более высоким ценам, отметил представитель предприятия в суде. Также автозавод был вынужден переналаживать конвейер, чтобы не останавливать производство.

Эти затраты предприятия вместе с разницей в ценах поставщиков и стоимостью не поставленных в 2022 году запчастей завод включил в убыток, который предъявил бывшему контрагенту в нижегородском арбитраже. Исковую сумму завод оценил в 49,1 млн руб., или €500 тыс.

В Hoerbiger не согласны с претензиями автозавода и настаивают, что предприятие и без санкций задолжало германской группе компаний за предыдущие поставки, которые не продолжились бы без погашения долга. Представитель компании отметил, что договор о поставках, подписанный в 2013 году, носил рамочный характер, исполнялся разовыми заявками от автозавода и не обязывал Hoerbiger отгружать запчасти. «Как если бы покупатель ходил в один и тот же магазин, который в один момент переехал. У нас был рамочный договор, в какой-то момент наше сотрудничество прекратилось, однако рамочный договор не порождает обязательств и не гарантирует истцу, что мы будем работать десятилетиями. В противном случае был бы заключен фиксированный договор поставки с конкретными объемами, сроками и ценами поставки»,— заверил представитель Hoerbiger.

Юрист добавил, что договор на весь 2022 год не продлевали: автозаводу поставили запчасти по заявке на февраль, заявки на март и апрель одобрены не были, а в июне бывший германский партнер приостановил действие договора в одностороннем порядке. Свою позицию представители Hoerbiger подкрепили ссылкой на форс-мажорные обстоятельства из-за антироссийских санкций: из-за них поставки и взаиморасчеты с контрагентом стали невозможными.

При этом, по их мнению, санкции не мешают рассмотреть спор в Международной торговой палате Парижа или в Женеве: именно там одним из пунктов контракта предписано регулировать разногласия сторон, напомнили ответчики. Для судебных споров Швейцария и Франция выдают лицензию на оплату судебных расходов, они исключены из перечня подсанкционных трансакций, наконец, можно договориться с иностранными юристами, полагают в Hoerbiger. Представитель компании попросил суд оставить иск автозавода без рассмотрения, однако ему было отказано, и рассмотрение дела продолжится в российской юрисдикции в сентябре.

Как писал «Ъ», Арбитражный суд Нижегородской области уже вынес резонансное решение в пользу автозавода в споре с Volkswagen: российскому предприятию присудили компенсацию 16,9 млрд руб. и € 40 тыс. за разрыв соглашений о контрактной сборке автомобилей VW и Skoda в Нижнем Новгороде. Убытки в миллионы евро у бывших западных партнеров также отсудили крупные нижегородские верфи. Однако иностранные юрисдикции не признают решения российских судов, и основной проблемой компенсаций является их взыскание, отмечали эксперты. Например, автозаводу пришлось продать отсуженный у Volkswagen многомиллиардный долг за 120 млн руб. АО «Камея», которое добилось введения локальной процедуры банкротства германского автоконцерна, однако долг пока взыскать не смогло. Что касается автозавода, в нижегородский арбитраж подан еще один иск на €493,9 тыс. к германской Starrag Gesellschaft mit beschrankter Haftung.

Владимир Зубарев