В Оренбуржье обсудили сохранение экосистемы Урала

В Оренбургской области работают заместитель министра природных ресурсов и экологии России Дмитрий Тетенькин и вице-министр экологии и природных ресурсов Казахстана Мансур Ошурбаев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На совместном заседании обсудили вопросы развития системы особо охраняемых природных зон, сохранения биоразнообразия и водных ресурсов трансграничных рек. Особое место среди них занимает река Урал, поэтому необходимо направить общие усилия на сохранение Урала.

«Уже проводимую работу планируем усилить: запустим программу российско-казахстанского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы Урала на 2027-2032 годы. Продолжим обмен данными о качестве воды и водном режиме реки, а также строительство и модернизацию очистных сооружений. Нам важно сохранить экосистему Урала», — отметил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Андрей Сазонов