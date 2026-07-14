Европа пошла полями

Военный парад по случаю национального праздника 14 июля на Елисейских Полях в этом году оказался одним из самых масштабных за макроновское десятилетие. Его главной темой стало «стратегическое пробуждение Европы» и безоговорочная поддержка Украины. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Президент Франции Эмманюэль Макрон на военном параде в Париже Фото: Benoit Tessier / Pool / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Tom Nicholson / Reuters Фото: Michel Euler / AP Фото: Tom Nicholson / Reuters Фото: Tom Nicholson / Reuters Фото: Tom Nicholson / Reuters Украинские военные маршируют на военном параде в Париже Фото: Michel Euler / AP Следующая фотография 1 / 10 Президент Франции Эмманюэль Макрон на военном параде в Париже Фото: Benoit Tessier / Pool / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Tom Nicholson / Reuters Фото: Michel Euler / AP Фото: Tom Nicholson / Reuters Фото: Tom Nicholson / Reuters Фото: Tom Nicholson / Reuters Украинские военные маршируют на военном параде в Париже Фото: Michel Euler / AP

На этот раз из-за участия стран «коалиции желающих», присутствия в городе важных европейских гостей и визита украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским меры безопасности были усилены.

Если обычно для того, чтобы посмотреть парад, достаточно было просто прийти пораньше — по принципу «кто успел, тот и съел»,— то теперь требовалось заранее зарегистрироваться на специальном сайте, получить QR-код, и только с ним можно было пройти за оцепление, установленное с утра вокруг Елисейских Полей.

Заявку я подал, но, видимо, слишком поздно и утром получил формальный вежливый отказ. Впервые за все годы моей жизни во Франции возникла реальная опасность пропустить главный государственный праздник страны и позорно писать о нем сидя перед телевизором. К счастью, друзья пригласили меня в квартиру на Елисейских Полях, из окон которой парад был виден даже лучше, чем большинству обладателей заветных QR-кодов.

В метро со мной ехали несколько офицеров в полной парадной форме. «Опаздывают на построение»,— подумал я. Повезло: парад начался примерно на десять минут позже назначенного времени, и, надеюсь, они успели влиться в ряды. Что касается драконовских мер безопасности, то вооруженный до зубов патруль без лишних вопросов пропустил меня к знакомым, живущим прямо над Елисейскими Полями. Пришлось пояснить, что шампанское слишком нагревается на 35-градусной жаре, и мне любезно показали кратчайший путь к подъезду.

От парада ждали всяческого бряцания. 13 июля Эмманюэль Макрон выступил с традиционной речью перед военными, говоря о будущем французской армии и европейской обороны.

Подводя итоги почти десятилетнего пребывания у власти, президент заявил, что Франция уже восстановила свои вооруженные силы, но теперь должна ускорить перевооружение в условиях войны на Украине, кризиса на Ближнем Востоке и растущей международной нестабильности.

«Обязательство выполнено. Факты налицо. История рассудит»,— заявил президент, напомнив, что еще в 2017 году обещал довести военные расходы до 2% ВВП. Макрон вновь призвал к «стратегической автономии» Европы и подчеркнул, что европейские государства должны самостоятельно обеспечивать свою безопасность, не надеясь на покровительство Америки. Урок, преподанный Трампом, был достаточно горьким, чтобы подействовать. В то же время Эмманюэль Макрон изо всех сил старался, чтобы его речь не выглядела призывом к войне. Он подтвердил продолжение поддержки Украины, подчеркнув, что помощь Киеву означает защиту не только украинского суверенитета, но и безопасности всей Европы. При этом Франция, по его словам, остается невоюющей стороной. «Патриотизм — да, национализм — никогда»,— заявил французский президент.

Парад начался после того, как Эмманюэль Макрон прибыл на площадь Шарля де Голля, принял рапорт командующего церемонией и отправился в открытой машине вниз по Елисейским Полям к правительственной трибуне на площади Согласия. Вскоре небо над нами пересекла пилотажная группа «Французский патруль». Девять учебно-боевых Alphajet, недавно вернувшихся из США, где они участвовали в праздновании 250-летия американской независимости, прошли строем, оставляя полосы в цветах французского флага. На флангах их сопровождали два Mirage 2000B с франко-украинскими экипажами — это самолеты, которые Франция передала в распоряжение ВСУ.

Воздушную часть парада продолжили самолеты различных европейских стран — французские Rafale, шведские Gripen и другие машины союзников, в том числе «Фантомы», Eurofighter, Tornado, оглушившие собравшихся, перекрыв звуки оркестра. Символом «стратегического перевооружения Франции» и «стратегического пробуждения Европы» стало участие 500 военнослужащих из 35 стран «коалиции желающих», в том числе 25 украинских солдат, открывших пешую часть парада. «Горжусь тем, что украинские военные прошли рядом с нашими солдатами. Это символ братства, мужества и общей судьбы. Мои мысли — с украинским народом, который борется за свою свободу, а вместе с ней и за свободу всех европейцев»,— написал Эмманюэль Макрон в соцсети X.

Всего в параде приняли участие более 6,6 тыс. военнослужащих. По Елисейским Полям прошагали подразделения сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных и космических сил, Национальной жандармерии, Парижской пожарной бригады, Иностранного легиона и военных училищ. Затем появилась техника — более трехсот машин, если, конечно, считать инженерные краны, тягачи, пожарные автомобили и даже мотоциклы.

Многие наверняка назовут увиденное «демонстрацией силы». Но, честно говоря, парад, несмотря на всю его торжественность, выглядел на удивление спокойно. Что бы ни говорил президент, здесь не чувствовалось желания кого-либо запугать или кому-нибудь послать, не дай бог, какое-нибудь предупреждение.

По Елисейским Полям не везли уродливые баллистические ракеты, похожие на гигантские сантехнические трубы, хотя Франция располагает собственным ракетно-ядерным оружием. Не выводили на улицу даже танки. Зато зрители особенно тепло встречали парижских пожарных с умными служебными собаками и пионеров Иностранного легиона в кожаных фартуках, с топорами на плечах и с бородами до пояса.

Французские парады все же более всего обращены к самим французам. Это возможность показать единство армии и общества, а армии — пройти по тому, что французы по-прежнему называют «самой красивой улицей мира». Мне понравилось замечание коллеги, впервые смотревшего парад вживую. Наибольшее впечатление на него произвел проход двух сотен всадников Республиканской гвардии. По его мнению, декоративные лошадки выглядели куда убедительнее двух сотен ревущих над Парижем самолетов. Этого вполне достаточно, чтобы передать главное сообщение любого военного парада: Франция по-прежнему сильна, уверена в себе и гордится своей армией. А разве не это пытается сказать миру любая страна, устраивая подобные шествия по полям?

Алексей Тарханов