Движение по второй очереди моста через Егошиху в Перми могут открыть осенью

Техническая готовность второй очереди моста через Егошиху составляет 70%, сообщили в пресс-службе краевого правительства. Движение транспорта по ней планируется открыть осенью этого года. При этом техническая готовность всего объекта, включающего строительство нового и ремонт старого моста, — 48%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Сейчас рабочие монтируют оставшиеся два пролета, осталось уложить 20 балок. Эти работы планируется завершить в начале августа. Затем начнется обустройство мостового полотна. Отмечается, что водоотвод с проезжей части будет осуществляться через дренажные блоки, также будут установлены ливнеприемные очистные колодцы и габионы, которые защитят конус моста от размывов и обрушений. После ввода второй очереди рабочие приступят к ремонту первой: заменят мостовое полотно, деформационные швы, покроют опоры гидроизоляционным составом и покрасят. После завершения всех работ дорога расширится с четырех до шести полос. Весь комплекс работ по контракту должен завершиться в 2027 году.

Мост через Егошиху соединяет Свердловский и Мотовилихинский районы Перми. По нему ежедневно проезжают более 40 тыс. машин. Строительство второй очереди поможет равномерно распределить транспортные потоки, разгрузить действующее сооружение. Работы на объекте ведет Мостоотряд №123, филиал АО «Уралмостострой».