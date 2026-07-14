Bloomberg: Иран тайно выводит танкеры через Ормузский пролив на фоне угроз США
За последнюю неделю из Ирана через Ормузский пролив прошли шесть супертанкеров, находящихся под санкциями США. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сервисы отслеживания судов, эти танкеры способны перевозить в общей сложности около 12 млн баррелей нефти. Отмечается, что эти и некоторые другие иранские суда с отключенными транспондерами совершили рейсы после 7 июля, когда Вашингтон отозвал временное разрешение для Тегерана на экспорт нефти.
Сообщается, что помимо нефтяных танкеров Иран тайно вывел через пролив несколько контейнеровозов и судов с СПГ. По данным Bloomberg, из-за угроз США в последние несколько дней отмечается существенный рост так называемого темного транзита, то есть рейсов с отключенными транспондерами,— и их стало даже больше, чем обычных рейсов.