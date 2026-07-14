В Заволжском районе Ульяновска откроют молодежный центр «Этот берег»

В Заволжском районе Ульяновска — втором по численности населения районе города — появится современный молодежный центр «Этот берег». Его создание стало возможным благодаря победе в конкурсе Федерального агентства по делам молодежи: на ремонт здания и закупку оборудования привлечена федеральная поддержка в размере порядка 150 млн рублей. Об этом сообщил глава Ульяновска Александр Болдакин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Центр разместится в здании площадью более 2,5 тыс. кв. м, где планируется провести капитальный ремонт и оснастить помещения необходимой мебелью и оборудованием. В пространстве создадут 13 тематических зон, ориентированных на разные группы молодежи — от студентов и молодых семей (в том числе семей участников специальной военной операции) до подростков, которым требуется особая педагогическая поддержка, и активистов общественных объединений.

Концепция центра включает семь ключевых направлений работы. «Время наследия» будет посвящено патриотическому воспитанию и сохранению духовно-нравственных ценностей. В рамках «Времени профилактики» планируют вести работу по противодействию негативным явлениям в молодежной среде. Направление «Время единства» нацелено на укрепление межнационального согласия. «Время карьеры» предполагает профориентацию и популяризацию рабочих профессий. «Время добровольчества» ориентировано на поддержку волонтерских инициатив, «Время семьи» — на сопровождение молодых семей, а «Время культуры» — на развитие творчества и самовыражения.

Уже разработан дизайн-проект внутренних пространств центра: предусмотрены светлые современные интерьеры, продуманная навигация и технологичное оснащение каждой зоны. Курировать разработку проектно-сметной документации на капремонт будет МБУ «Стройзаказчик» совместно с профильным управлением.

Особое внимание уделят внешнему облику здания: планируется провести конкурс среди молодых художников — по аналогии с городским фестивалем стрит-арта CTRL+C/CTRL+V и проектом «Раскраски для города». В администрации рассчитывают, что обновленное здание станет не просто отремонтированным объектом, а настоящим символом Заволжского района.

Георгий Портнов