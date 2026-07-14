Спор платежом красен

Минземимущество Татарстана обратилось в Верховный суд РФ с кассационной жалобой на отмену мирового соглашения по делу о банкротстве бывшего владельца «Анкор банка» и основателя шоколадного бренда «А.Коркунов» Андрея Коркунова. Ранее суд кассационной инстанции дважды отменял решения нижестоящих судов по этому делу: сначала подтвердил требование министерства на 607 млн рублей несмотря на признание векселя ничтожным, а затем отменил мировое соглашение из-за нарушения прав основного кредитора в лице «Анкор банка». Эксперты считают, что вероятность передачи жалобы на рассмотрение судколлегии ВС невысока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-владелец «Анкор банка» и основатель шоколадного бренда «А.Коркунов» Андрей Коркунов (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Экс-владелец «Анкор банка» и основатель шоколадного бренда «А.Коркунов» Андрей Коркунов (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана обратилось в Верховный суд России с кассационной жалобой на решение об отмене мирового соглашения по делу о банкротстве бывшего владельца «Анкор банка» и экс-кондитера Андрея Коркунова. Информация об этом опубликована на сайте ВС РФ.

Предметом спора стало мировое соглашение, утвержденное Арбитражным судом Москвы в октябре 2025 года. Оно было подписано финансовым управляющим Андрея Коркунова, представителем собрания кредиторов и ООО «Динамика». По условиям соглашения «Динамика» обязалась погасить за экс-кондитера долги перед тремя кредиторами: Минземимуществом Татарстана (около 607 млн рублей), «Анкор банком» (около 2 млн рублей) и ООО «Юридическое агентство "Фемида"» (около 6 тыс. рублей). После утверждения мирового соглашения дело о банкротстве господина Коркунова было прекращено.

Однако Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий «Анкор банка» обжаловало утверждение мирового соглашения. Девятый арбитражный апелляционный суд апелляционную жалобу АСВ отклонил, а Арбитражный суд Московского округа в мае 2026 года кассацию агентства удовлетворил и мировое соглашение отменил, как и прекращение дела о банкротстве Андрея Коркунова.

«Анкор банк» После выхода из шоколадного бизнеса в июле 2008 года Андрей Коркунов купил казанский Татэкобанк (в 2009 году переименован в «Анкор Банк Сбережений»), совет директоров которого возглавил лично. 3 марта 2017 года ЦБ отозвал у банка лицензию. В апреле того же года Арбитражный суд Татарстана признал «Анкор банк» банкротом.

Суд кассационной инстанции согласился с АСВ, что мировым соглашением нарушаются права «Анкор банка», одно из требований которого пока не рассмотрено. Банк фактически является основным кредитором Андрея Коркунова, однако его требование на сумму около 5,9 млрд рублей, основанное на привлечении господина Коркунова к субсидиарной ответственности по долгам кредитной организации, предъявлено, но пока не рассмотрено и не включено в реестр требований кредиторов экс-кондитера. Суд округа, отменяя мировую, отметил, что АСВ и представляемые им кредиторы банка «могли рассчитывать на пополнение конкурсной массы банка и, как следствие, погашение своих требований за счет имущественной массы Коркунова». Суд назвал заключение мирового соглашения преждевременным.

Дело о банкротстве Андрея Коркунова было открыто в сентябре 2020 года по заявлению АСВ от лица «Анкор банка». Суд включил в реестр требований кредиторов задолженность по двум кредитам в размере 1,9 млн рублей. Банкротом господина Коркунова признали в марте 2021 года. На тот момент в реестре требований кредиторов были только требования АСВ на 1,9 млн рублей и ФНС на 5 тыс. рублей.

Впоследствии суд включил в реестр требование Минземимущества Татарстана в размере более 607 млн рублей. АСВ предъявило еще одно требование «Анкор банка» — на 5,9 млрд рублей, основанное на субсидиарной ответственности предпринимателя по обязательствам банка, его рассмотрение пока приостановлено.

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш считает, что вероятность передачи жалобы Минземимущества на рассмотрение судколлегии ВС невысока. «Основной довод суда округа — нарушение прав "Анкор Банка" как кредитора с приостановленным требованием почти на 5,9 млрд руб., не учтенным в мировом соглашении — опирается на устоявшуюся, регулярно применяемую доктрину в рамках информационного письма Президиума ВАС № 97. Такую позицию ВС будет сложно опровергнуть, так как она методологически прочна и защищает как раз тех кредиторов, которые не участвовали в сделке»,— пояснила госпожа Барабаш.

По словам эксперта, дополнительно против заявителя играют публично озвученные АСВ подозрения в возможной аффилированности плательщика ООО «Динамика» с самим министерством, что подрывает доверие к прозрачности схемы. «В пользу принятия жалобы есть только один относительно сильный довод: противоречие между более ранним вступившим в силу актом (постановление АС Московского округа от 04.05.2023), подтвердившим требование министерства несмотря на признание векселя ничтожным, и более поздним постановлением того же суда (май этого года), вновь поставившим это требование под сомнение по тому же основанию. Это создает видимость нарушения принципа правовой определенности и может заинтересовать ВС как вопрос о пределах пересмотра уже устоявшихся выводов»,— отметила эксперт. Однако, по ее прогнозу, жалобу вероятнее всего отклонят на стадии единоличного изучения судьей ВС РФ, а постановление суда округа устоит.

Анар Зейналов