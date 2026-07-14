Из пожара в Сарапуле спасли годовалого ребенка и четырех взрослых

Во время пожара на улице Гагарина в Сарапуле спасли четырех взрослых и годовалого ребенка. Возгорание возникло в однокомнатной квартире на четвертом этаже дома коридорного типа 14 июля в районе 2 часов ночи. Об этом сообщает ГУ МЧС по Удмуртии. Жильцы не могли покинуть квартиры из-за плотного задымления.

«Звеньями газодымозащитной службы спасены пять человек — годовалого ребенка вынесли на свежий воздух по трехколенной лестнице, а четырех взрослых вывели при помощи масок самоспасателей. Также эвакуировали шесть человек, еще восемь жителей вышли самостоятельно. К сожалению, в горящей квартире без признаков жизни обнаружен 32-летний мужчина»,— говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 45 кв. м. Огонь уничтожил внутреннюю отделку и имущество в квартире. Следственные органы и дознаватели МЧС устанавливают обстоятельства.