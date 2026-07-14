Самый заметный рост зарплат в Прикамье зафиксирован в секторе АПК и добычи сырья

За первое полугодие 2026 года медианная предлагаемая зарплата в Пермском крае выросла на 9,2% — с 68,2 тыс. руб. в январе до 74,5 тыс. руб. в июне. К такому выводу пришли аналитики hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Самый заметный рост зарплат зафиксирован в сельском хозяйстве — на 17,2% (с 99,1 тыс. руб. до 116,2 тыс. руб.). На втором месте — сектор добычи сырья, где работодатели готовы предложить соискателям в среднем 112,9 тыс. руб. (рост на 16%).

На третьей позиции рейтинга оказался рабочий персонал. В этой сфере медианная зарплата выросла с начала года на 12,3% — до 101,2 тыс. руб. Также в список самых быстрорастущих по зарплате профессий вошли строители (+11,1%, до 116,6 тыс. руб.) и юристы (+10,5%, до 67,5 тыс. руб.).