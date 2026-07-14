В самарском аэропорту пресекли ввоз потенциально опасных творога и меда
Выявлено пять нарушений правил ввоза животноводческой продукции в аэропорту Курумоч в Самаре. Они зафиксированы при досмотре багажа и ручной клади пассажиров международных рейсов, сообщает надзорное ведомство.
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
К ввозу на территорию РФ не допустили 6,4 кг продукции непромышленного изготовления: она была без заводской упаковки, маркировки, даты выработки и срока годности. В числе изъятых грузов — 1,8 кг творога (две партии) и 4,6 кг меда (три партии).