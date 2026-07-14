Ормузу набивают цену

Президент США Дональд Трамп заявил 13 июля, что восстанавливает блокаду иранских портов, которая была отменена по условиям подписанного с Тегераном 17 июня меморандума о взаимопонимании. По его словам, с этого момента США станут «хранителями Ормузского пролива» и будут получать 20% от реализации всех проходящих через него торговых грузов. Как выяснилось, еще за три дня до этого Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий с Исламской Республикой. Это означает, что двусторонний меморандум более не действует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп заявил, что США становятся «хранителями Ормузского пролива» и за все траты, связанные с обеспечением его безопасности, будут брать с проходящих через него судов 20% от стоимости перевозимых ими грузов

Фото: Alex Brandon, AP Дональд Трамп заявил, что США становятся «хранителями Ормузского пролива» и за все траты, связанные с обеспечением его безопасности, будут брать с проходящих через него судов 20% от стоимости перевозимых ими грузов

Фото: Alex Brandon, AP

Ормуз открыт и «останется открытым, с Ираном или без него», заявил Дональд Трамп в соцсети Truth Social 13 июля. «Мы восстанавливаем иранскую блокаду, названную так потому, что она препятствует входу и выходу только иранских судов или судов-покупателей (иранской нефти и нефтепродуктов.— “Ъ”),— подчеркнул глава Белого дома.— Все остальные страны будут иметь право на справедливое и свободное использование пролива. С этого момента США будут известны как "хранители Ормузского пролива"». По его словам, в этой связи Вашингтону должны будут платить 20% от стоимости всех отправляющихся через Ормуз грузов «за все траты, необходимые для обеспечения безопасности этого крайне нестабильного региона мира». Этот процесс начнется немедленно, добавил Дональд Трамп.

За три дня до этого, как сообщило издание Politico, президент США официально уведомил Конгресс, что американские обстрелы иранских позиций, начавшиеся 7 июля,— это «боевые действия, соответствующие обязанности (президента США.— “Ъ”) защищать американцев и интересы Соединенных Штатов как внутри страны, так и за рубежом». Отдельно господин Трамп отметил в послании, что войска США на Ближнем Востоке (почти 50 тыс. человек) «остаются в состоянии готовности к дальнейшим действиям, если это необходимо и целесообразно, для противодействия дальнейшим угрозам и нападениям на Соединенные Штаты или их союзников и партнеров, а также для обеспечения того, чтобы правительство Исламской Республики Иран перестало представлять угрозу».

В ночь на 14 июля США снова нанесли удары по иранской территории. На этот раз они продолжались пять часов. «В ходе пятичасовой миссии американские войска успешно нанесли удары по военным целям на территории Ирана, включая Бушер, Чах-Бахар, Джаск, Конарак, Абу-Мусу и Бандар-Аббас, что еще больше ослабило возможности Ирана по атаке на коммерческое судоходство,— говорится в заявлении Центрального командования вооруженных сил США.— Силы Центрального командования применили высокоточные боеприпасы против иранских систем береговой обороны, установок для запуска ракет и беспилотников, а также морских объектов».

Иран со своей стороны продолжил удары по коммерческим судам в Ормузском проливе. В ночь на 14 июля им подверглись два принадлежащих ОАЭ нефтяных танкера. Как сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), суда «проигнорировали неоднократные предупреждения», связанные с движением по несогласованному маршруту, и поэтому подверглись удару. В результате обстрела погиб член экипажа — гражданин Индии. МИД Индии вызвал к себе посла Ирана в Нью-Дели и выразил решительный протест в связи с гибелью моряка.

Иран также ударил по американским военным объектам в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

В ночь на 14 июля о себе впервые за долгое время заявило йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы), которое получает помощь от Ирана и входит в иранскую «ось сопротивления». Оно сообщило, что нанесло удар по аэропорту Абха в Саудовской Аравии баллистическими ракетами и дронами. «Операция успешно достигла всех поставленных целей. Мы предупреждаем все авиакомпании о необходимости воздержаться от полетов в воздушном пространстве Саудовской Аравии»,— заявило йеменское движение.

Хуситы угрожают также перекрыть еще и Баб-эль-Мандебский пролив, что поставит под угрозу вывоз нефти из всех стран Персидского залива.

Однако администрация президента США настроена на затяжную борьбу. Она начала усиливать экономическое давление на Иран, чтобы дополнить эффект от морской блокады. Как проинформировали источники израильского издания Israel Hayom, Соединенные Штаты планируют пойти на ужесточение экономических санкций против Тегерана по указанию министра финансов Скотта Бессента. Меры должны коснуться физических и юридических лиц, участвующих в торговле нефтью, и прежде всего командиров КСИР, которые, как полагают США, участвуют в схемах по реализации сырья и обогащаются за счет этого.

Как заявил 14 июля министр нефти Ирана Мохсен Пакнежа, Тегеран пока свободно продолжает экспорт своих углеводородов. «Министерство нефти уже многие годы выстраивает необходимые механизмы, позволяющие нейтрализовать последствия несправедливых американских санкций,— подчеркнул он.— Поскольку предусмотренные механизмы для обеспечения непрерывного экспорта нефти сохранены, экспорт иранской нефти продолжается в прежнем режиме». Он пояснил, что Исламская Республика не отказалась от всех наработанных механизмов реализации сырья, потому что ожидала, что Дональд Трамп не сдержит своих обещаний.

В парламент Ирана (Меджлис) был внесен законопроект об управлении Ормузским проливом. «Законопроект "Стратегические меры по обеспечению безопасности и устойчивого развития Ормузского пролива и Персидского залива" официально передали на рассмотрение парламента»,— сообщил вечером 13 июля в соцсети Х глава комиссии Меджлиса по национальной безопасности Ирана Ибрахим Азизи. Он дал понять, что документ закрепит за Исламской Республикой право «отстаивать свои красные линии, особенно в том, что касается управления Ормузским проливом». Детали законопроекта пока неизвестны.

Нил Кербелов