Нижегородского предпринимателя обвинили в создании канала нелегальной миграции

Предпринимателя в Нижегородской области обвинили в создании канала нелегальной миграции (ч. 3 ст. 322.1 УК РФ). Подозреваемая вместе с неустановленными лицами передавала в миграционную службу фиктивные данные о квалификации иностранцев, работающих в подконтрольной ей организации, полагают в региональном УФСБ.

В результате мигранты получали рабочую визу и разрешение на работу в РФ сроком на год. На видео, обнародованном УФСБ, иностранец рассказывает, что его виза предполагала должность техника, но на самом деле он работал помощником повара.

Сотрудники УФСБ устанавливают возможных соучастников и иные эпизоды противоправной деятельности.

Галина Шамберина