В Оренбурге ввели ограничение на отпуск газа в одни руки

В Оренбурге спустя месяц после введенных ограничений на отпуск бензина и дизтоплива начались проблемы с приобретением газа на местных АГЗС. Накануне стало известно, что заправочные станции ограничили его отпуск до 20 л в руки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Самая крупная сеть АГЗС по области — «РусГаз» — теперь также отпускает 20 литров в один чек. Сотрудник компании заявил «Ъ-Волга», что такое нововведение связано с тем, что «половина заправок в городе сегодня не работает». Между тем, цена одного литра газа на «РусГазе» достигает почти 50 руб., 2 июля на этой же сети стоимость составляла 41,9 руб. за литр. Параллельно с повышением цен появилось ограничение на отпуск дизтоплива и АИ-95 — его теперь продают только юридическим лицам по топливным картам, ранее такие меры вводились на продажу АИ-92. Физические лица снова могут приобретать эту марку бензина, однако уже по завышенной цене в 124,9 руб. за литр.

На сети АГЗС «Оренгаз» сотрудники отпускают газ теперь только по топливным картам. В разговоре с корреспондентом «Ъ-Волга» работники сказали, что газ на их сеть перестали поставлять с вечера 13 июля. На одной из точек таксист Андрей сообщил, что новые ограничения значительно отражаются на жизни автомобилистов.

«Заправиться получилось только на “РусГазе” по 50 руб. за литр. 20 л газа мне хватит максимум на полдня, конечно, ездить с учетом этого становится очень неудобно. Денег расходуется гораздо больше. Но есть и положительная тенденция: на некоторых АЗС очереди начали уменьшаться, утром получилось приобрести бензин почти без простоя», — сообщает водитель.

Тем не менее на многих АЗС города продолжают скапливаться длинные очереди даже в ночное время, а некоторые точки крупным компаниям приходится полностью закрывать. На АЗС «Заправь сам», например, очередей нет, однако водители заметили резкий скачок цен. Цена на АИ-92 превысила 140 руб. за литр, на АИ-95 — 150 руб. за литр. Ранее «Ъ-Волга» сообщал, что правительство Оренбургской области взяло под жесткий контроль ситуацию с ценами на АЗС. Оптовых и розничных поставщиков обязали полностью исключить сбои для потребителей.

Яна Вежлева