Глава СК потребовал доклад о загрязнении реки в Нижнекамске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту возможного нарушения природоохранного законодательства в Нижнекамске. Поводом стали сообщения о регулярном сбросе неочищенных производственных стоков в реку Тунгучу, сообщила пресс-служба СКР.

В июле произошел очередной сброс химической жидкости, что привело к загрязнению водоема и появлению резкого запаха в районе села Иштеряково. По сообщению СКР, местные жители жаловались на ухудшение самочувствия.

Анна Кайдалова