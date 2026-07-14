Конституционный суд увеличил срок для оспаривания архивной кадастровой стоимости

Конституционный суд России увеличил срок для оспаривания архивной кадастровой стоимости недвижимости физлиц. Об этом сообщила пресс-служба суда. Граждане могут оспорить архивную кадастровую стоимость, если она не соответствует рыночной.

Архивная кадастровая стоимость необходима для перерасчета налогов за прошедшие годы, правильного оформления наследства или сделок и других юридических процедур. Поправки о расширенном сроке оспаривания суд вынес на основании жалоб двух человек — Антона Епифанова и Инги Бухмиллер. До этого срок для оспаривания составлял 6 месяцев. Теперь законодатели проработают новые сроки и способ урегулирования. Пока граждане смогут оспаривать архивную кадастровую стоимость в течение года со дня, когда им стало известно о ее налогово-правовых последствиях.

Господин Епифанов обращался в суд из-за того, что кадастровая стоимость его земли в Саратовской области значительно отличается от цены на рынке. Участок, по подсчетам мужчины, можно продать максимум за 515 тыс. руб., однако налоги на недвижимость начислялись исходя из кадастровой стоимости, которая варьировалась от 4,5 млн до 9 млн руб. Иск мужчины в суде отклонили в том числе из-за истечения срока давности. С похожей проблемой столкнулась Инга Бухмиллер. С нее в 2024 году затребовали налог на имущество в Оренбургской области за 2022 год. Он исчислялся по кадастровой стоимости, которая превышала 53 млн руб. При этом рыночная стоимость объекта на начало 2021 года едва превышала 1,4 млн руб. Заявление женщины также было отклонено из-за пропуска шестимесячного срока.

Срок исчисляется с даты, на которую проведена рыночная оценка недвижимости. За это время заявитель должен сначала обратиться в полномочное бюджетное учреждение, а после — в суд. Если гражданин пропускает этот период, у него нет возможности установить кадастровую стоимость в размере рыночной. «Соответственно, не исключены ситуации, когда у добросовестного налогоплательщика не будет возможности установить кадастровую стоимость недвижимости в размере рыночной для определения налоговой базы по земельному налогу и налогу на имущество физлиц за прошедшие налоговые периоды, если кадастровая стоимость стала архивной»,— заключили в суде. Архивной она становится, если на момент обращения с соответствующим требованием в ЕГРН уже внесены сведения о новой кадастровой стоимости объекта недвижимости. Уведомление о кадастровой стоимости может прийти заявителю спустя год, из-за чего он не успеет защитить свои права.