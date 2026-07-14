Ремонт предприятия в Салавате после атаки БПЛА займет несколько дней

В результате «самой массированной атаки вражеских беспилотников на Салаватский нефтехимический комплекс» повреждены эстакады, по которым подаются ресурсы и проходят электрические кабели, сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров после заседания оперативного штаба.

По словам руководителя региона, в Салавате «сильная эшелонированная оборона, поэтому силами Минобороны, отряда БАРС и самих предприятий удалось уничтожить или подавить БПЛА, чтобы они потеряли ориентацию».

Радий Хабиров подчеркнул, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет, а несколько очагов возгораний «практически все ликвидированы».

Восстанавливать поврежденные участки будут круглосуточно, добавил господин Хабиров. В течение нескольких дней предприятие «выйдет на прежние объемы работы», отметил он.

Глава республики попросил жителей Салавата и ближайших районов при нахождении разбившихся беспилотников сообщить о них по номеру 112.

Как сообщал «Ъ-Уфа», утром 14 июля была отражена массовая атака БПЛА на промзону Салавата. По словам Радия Хабирова, 18 из 32 атаковавших завод беспилотников были уничтожены, а остальные «подавлены».

Майя Иванова