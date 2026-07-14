Компания бывшей совладелицы «Арианта» не смогла оспорить процедуру наблюдения

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе процедуру наблюдения, введенную в компании «Консультанты Урала». Жалобу организации на соответствующее решение первой инстанции в рамках банкротного дела отклонили. Информация об этом содержится в картотеке суда.

«Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения»,— кратко отмечено в картотеке.

Решение, которое пыталась оспорить компания, принял арбитражный суд Челябинской области 15 апреля 2026 года. Тогда он признал обоснованными требования национализированной агрофирмы «Южная» в размере 430 млн руб. Организация потребовала признать «Консультантов Урала» несостоятельными. В результате суд ввел процедуру наблюдения и утвердил временного управляющего.

ООО «Консультанты Урала» принадлежит Елене Кретовой, бывшей совладелице холдинга «Ариант», дочери его основателя Александра Аристова. Помимо агрофирмы «Южная», требования предъявили и другие национализированные компании холдинга — «Центр пищевой индустрии – Ариант» в размере 96 млн руб. и агрофирма «Ариант» на сумму 297,6 млн руб.

Кроме того, Людмила Аристова и Елена Кретова заявили о долгах на 1 млн руб. каждая. «Уралэнергосбыт» попросил включить в реестр требований 8,5 млн руб.

Четыре компании агрохолдинга «Ариант» перешли в собственность государства в апреле 2024 года. Тогда Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования Генеральной прокуратуры РФ о взыскании 105 млрд руб. неосновательного обогащения с бывших собственников промышленной группы ЧЭМК Юрия Антипова и Александра Аристова, а также с членов их семей. В счет указанной суммы были изъяты 100% акций и имущество ООО «Кубань-Вино», агрофирмы «Южная», агрофирмы «Ариант» и «Цент­ра пищевой индустрии — Ариант».

Ольга Воробьева