Жителя Кыштыма осудили за хищение 2,7 млн рублей под видом продажи вездеходов

Кыштымский городской суд приговорил 30-летнего местного жителя к четырем годам колонии общего режима за мошенничество (ч. 2, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Мужчина брал заказы на производство снегоболотоходов и получал авансы в размере 100–300 тыс. руб. Фактически работы не проводились, а деньги присваивались, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По данным следствия, жертвами схемы стали 14 человек из 10 регионов РФ, включая Свердловскую, Нижегородскую области и Республику Башкирия.

Общий ущерб составил 2,7 млн руб. Суд обязал осужденного выплатить потерпевшим 1,8 млн руб. в качестве возмещения ущерба.

Евгений Рыженьков