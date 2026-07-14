Бывшего полицейского приговорили к 10 годам колонии за смертельное ДТП

Свердловский суд Перми признал бывшего полицейского виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух лиц, и назначил наказание в виде реального лишения свободы. Об этом сообщают пресс-службы СУ СКР и прокуратуры Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Пермского края Фото: прокуратура Пермского края

Как установило следствие, ночью 26 октября 2025 года лейтенант полиции, инспектор ГИБДД Павел Санников двигался на автомобиле Toyota RAV4 по дороге «Новые Ляды – Сылва». На 2 км трассы он допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2114, двигавшимся во встречном направлении. В результате аварии 20-летний водитель и 21-летний пассажир автомобиля ВАЗ скончались на месте, еще два пассажира получили травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. Виновник ДТП с места происшествия скрылся.

Спустя непродолжительное время полицейский был задержан следователями СК России. У него было установлено состояние алкогольного опьянения. Из органов внутренних дел он был уволен.

Суд приговорил виновного к десяти годам колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.