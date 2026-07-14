В Челябинске возбудили дело о нападении на бригаду скорой помощи

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту нападения на медиков у ТРК «Космос» в Калининском районе Челябинска. Производство начато по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для проверки и возбуждения дела стали публикации в СМИ и социальных сетях. Согласно материалам дела, группа молодых людей сначала наносила удары по карете скорой помощи, а после один из фигурантов напал на врача.

Следователи устанавливают личности участников конфликта и обстоятельства произошедшего. Максимальная санкция по данной статье предусматривает до семи лет лишения свободы, либо штраф до 1 млн рублей или принудительные работы сроком до пяти лет.

Евгений Рыженьков