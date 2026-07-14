FT: Nvidia вдвое сократила число клиентов в Азии под давлением администрации США

Компания Nvidia создала новый «белый список» клиентов, более чем вдвое сократив число азиатских покупателей, которым разрешено приобретать ИИ-чипы ее производства. Как сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, за последние месяцы Nvidia значительно ужесточила проверки клиентов в Сингапуре, Малайзии и Японии.

Если раньше во время проверок проверялось только исполнение экспортных требований США, то теперь представители Nvidia посещают дата-центры клиентов, проверяют контракты и опрашивают конечных пользователей, чтобы удостовериться в том, что клиенты действительно занимаются бизнесом. Те азиатские клиенты Nvidia, которые не вошли в сокращенный список, могут исправить выявленные во время проверок нарушения и вновь подать заявку на закупки ИИ-чипов. Большинство исключенных из «белого списка» компаний работают в сфере облачных услуг, передает FT.

По словам источников газеты, ужесточение проверок и сокращение числа покупателей произошло вследствие давления со стороны Вашингтона «в стремлении закрыть лазейки, через которые передовые американские чипы могут попадать в Китай через третьи страны».

Алена Миклашевская