Дмитрий Рыболовлев выиграл суд против венчурной компании Apple Tree Partners

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев выиграл в суде Каймановых островов дело в отношении компании Apple Tree Partners (ATP). Суд постановил, что компания, бывшая партнером структур Дмитрия Рыболовлева в венчурном фонде ATP Life Sciences Ventures, и ее управляющий Сет Харрисон должны быть немедленно отстранены от контроля над активами фонда объемом $2,5 млрд. При этом Bloomberg отмечает, что это только промежуточная победа миллиардера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Рыболовлев

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Дмитрий Рыболовлев

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Как сообщает агентство, семейный траст Дмитрия Рыболовлева Rigmora на протяжении десяти лет был партнером ATP и главным инвестором в венчурном фонде ATP Life Sciences Ventures, зарегистрированном на Каймановых островах. Rigmora обеспечивал около 98% всего капитала фонда, инвестировавшего в перспективные биотехнологические стартапы. В 2022 году между партнерами возник конфликт. ATP, возглавляемая Сетом Харрисоном, обвинила траст в нарушении обязательств по финансированию новых проектов. Тот же Rigmora в ответ обвинил господина Харрисона в неэффективном управлении и инвестициях в заведомо провальные проекты.

В мае прошлого года ATP подала иск в суд штата Делавэр, требуя от Rigmora $500 млн. Вскоре траст ответил иском на Каймановых островах о ликвидации партнерства и отстранении Сета Харрисона. В декабре суд Делавэра обязал Rigmora перечислить фонду $97 млн, затем ATP объявила о банкротстве, чтобы защититься от встречного иска и сохранить контроль над фондом.

После нынешней победы Rigmora еще предстоит добиться закрытия дела о банкротстве ATP в США, чтобы траст мог установить полный контроль над активами фонда.

Алена Миклашевская