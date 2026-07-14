Спрос на автомобили с пробегом в Челябинской области вырос на 9%

В Челябинской области по итогам первого полугодия 2026 года спрос на автомобили с пробегом увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные представили эксперты «Авито Авто».

Средняя стоимость подержанного автомобиля к концу полугодия составила 1 млн руб. Наиболее востребованной моделью стала Lada Priora со средней ценой 288 тыс. руб. В тройку лидеров также вошли Lada Granta – 565 тыс. руб. и Lada 2114 Samara –181 тыс. руб.

Самый заметный рост интереса показали автомобили Haval – спрос на автомобили этой марки вырос на 49%. Также значительно выросла популярность автомобилей марок Geely – на 28%, Nissan – на 22%, Kia и Lifan – на 23%

Среди отдельных моделей рекордсменом стал Volkswagen Tiguan – спрос на него увеличился на 61%. Значительно увеличился спрос и на другие модели, так спрос на Nissan Qashqai увеличился на 56%, Kia Rio увеличил спрос на 33%, на Toyota RAV4 и Kia Sportage спрос вырос на 30% и 29% соответственно.

Арсений Кузьмин