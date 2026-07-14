В Новосибирске ограничат подачу воды для устранения 15-метрового провала грунта

Власти Новосибирска ограничат подачу воды жителям двух районов города, чтобы ликвидировать дефект на коммуникациях Горводоканала, из-за которого образовался провал грунта глубиной 15 метров. Об этом сообщила пресс-служба новосибирской мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обрушение грунта в районе многоквартирного жилого дома номер 10 по ул. Горский микрорайон, Новосибирск

Фото: @sloboda_nsk54 Обрушение грунта в районе многоквартирного жилого дома номер 10 по ул. Горский микрорайон, Новосибирск

Фото: @sloboda_nsk54

По словам главы департамента энергетики и ЖКХ города Дмитрия Зайкова, ограничения коснутся Ленинского и Кировского районов, а также ВАСХНИЛа (поселок Краснообск). Горводоканал понизит давление воды — снабжение будет только у потребителей на первых этажах. Подачу воды ограничат с 17 часов.

Сегодня в Ленинском районе Новосибирска около дома № 10 на ул. Горский микрорайон произошло обрушение грунта. В результате образовался провал глубиной около 15 метров. По сведениям мэрии города, обвал произошел из-за повреждения канализационного коллектора. На полный ремонт потребуется около трех недель, сообщали власти города.